Фулхем досить продуктивно проводить останній день трансферного вікна – новачками "коттеджерів" стали Вілліан та Курзава.

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Екс-зірка Шахтаря перебрався в Лондон з бразильського Корінтіанса на безкоштовній основі, а його контракт розрахований на рік. Курзава ж перебрався з ПСЖ на правах оренди.

Зазначимо, що Вілліан розірвав контракт з Корінтіансом через постійні погрози, а в Англії вже пограв за Челсі та Арсенал. Курзава ж грав за ПСЖ з 2015 року. В минулому сезоні зіграв лише 1 матч за парижан.

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