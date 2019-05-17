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Шеффілд Юнайтед отримав кредит від родини бен Ладена

17 травня 00:45 1560 Читать на русском
Шеффілд Юнайтед отримав кредит від родини бен Ладена
Гравці Шеффілда / Reuters

Шеффілд Юнайтед підозрюють у зв'язках з представниками сім'ї колишнього терориста №1.

Один з членів родини колишнього лідера терористичної організації Аль-Каїда Осами бен Ладена надав клубу кредит в розмірі 3 мільйонів фунтів, повідомляє The Independent.

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За інформацією видання, докази цього факту були надані упродовж засідання Високого суду Лондона, де оскаржують право отримати повний контроль над клубом співвласники Кевін Маккейб і член королівської сім'ї Саудівської Аравії, принц Абдулла бін Мосаада бін Абдулазіз Аль-Сауд. Повідомляється, що співвласники знали про походження коштів, які були надані їм в борг.

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Нагадаємо, Шеффілд Юнайтед став одним з двох клубів Чемпіоншипу, які здобули пряму путівку до АПЛ на наступний сезон.

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Англія АПЛ Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед
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