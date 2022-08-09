Сенесі офіційно став гравцем Борнмута, повідомляє прес-служба клубу. Контракт з 25-річним аргентинцем розрахований на 4 роки.

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Transfermarkt оцінює перехід Сенесі в 15 млн євро. Додамо, що в минулому сезоні Маркос у складі Фейєнорда дійшов до фіналу Ліги конференцій, де нідерландці поступились Ромі.

За свою кар'єру Сенесі встиг пограти за аргентинський Сан-Лоренцо та Фейєнорд. В минулому сезоні він зіграв у 50 поєдинках, в яких відзначився 3 голами та 3 асистами.

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