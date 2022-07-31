Еммануель Осадебе з Бредфорда може забути про футбол на найближчі півроку.

Початок сезону в англійській Лізі 2 став святом для англійських вболівальників, але не для ірландського захисника Еммануеля Осадебе. 25-річний футболіст, який перейшов у Бредфорд Сіті цього літа, отримав жахливу травму на самому початку матчу 1-го туру проти Донкастер Роверс.

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Вже на 6-й хвилині зустрічі в Осабеде прямою ногою влетів 19-річний Лайам Рейвенхілл. Еммануель аж підлетів у повітря, після чого закричав від болю. Гру було зупинено на 8 хвилин. Пізніше стало відомо, що ірландець отримав подвійний перелом ноги. Цікаво, що його кривдник отримав за свій фол лишень жовту картку.

Liam Ravenhill merece estar sanciondo por el tiempo que le lleve a Osadebe recuperarse. Patada criminal en el primer partido de la temporada... #BCAFC ️ pic.twitter.com/jZHkDEC9uw — Bradford City Latam (@BCAFC_Latam) July 30, 2022

Донкастер все одно залишився у меншості наприкінці першого тайму, однак команда втримала нульову нічию. Головний тренер Бредфорда – Марк Х'юз – заявив, що суперник не бажав грати у футбол і використовував "темні мистецтва" від стартового до фінального свистка.

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