Новачки Динамо визначились з номерами в команді – нестандартний вибір
Київське Динамо повідомило, під якими номерами проведуть сезон 2024/25 новачки команди – Максим Брагару та Олександр Піхальонок.
Динамо в офіційному Telegram-каналі повідомило, які ігрові номери обрали Брагару та Піхальонок.
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Вибір вийшов досить нестандартним. Брагару вибрав вже звичний для себе 45-й номер, а Піхальонок захищатиме кольори киян під 76-м.
Нагадаємо, що обидва приєднались до киян цього літа. Про перехід Брагару на правах вільного агента було відомо ще з зими, а Піхальонок перебрався до Динамо по завершенні сезону – Transfermarkt повідомляє, що трансфер обійшовся у 2,5 млн євро.
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