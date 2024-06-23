Динамо в офіційному Telegram-каналі повідомило, які ігрові номери обрали Брагару та Піхальонок.

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Вибір вийшов досить нестандартним. Брагару вибрав вже звичний для себе 45-й номер, а Піхальонок захищатиме кольори киян під 76-м.

Нагадаємо, що обидва приєднались до киян цього літа. Про перехід Брагару на правах вільного агента було відомо ще з зими, а Піхальонок перебрався до Динамо по завершенні сезону – Transfermarkt повідомляє, що трансфер обійшовся у 2,5 млн євро.

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