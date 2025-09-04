Фабіо Сілві та Крістантусу Уче було ліньки самим вигадувати слова для прощання з колишніми клубами.

Португалець за 26 млн євро перейшов з Вулверхемптона в Борусію Д, а нігерієць – за 17,5 млн з Хетафе в Крістал Пелас.

Динамо отримало один з найпекельніших жеребів у Лізі конференцій – Шахтарю прогнозують легку прогулянку

Форварди опублікували прощальні листи колишнім клубом, сповнені теплих слів і вдячності. Втім, користувачі соцмереж помітили, що повідомлення Сілви та Уче абсолютно однакові, відрізняючись лише назвами команд! Вочевидь, хлопці не обтяжували себе і зробили схожі запити штучному інтелекту, а той "підставив" їх.

Нагадаємо, що Уче у складі Крістал Пелас 2 жовтня зіграє проти Динамо в рамках першого туру основного етапу Ліги конференцій.

Christantus Uche and Fábio Silva really wrote exactly the same farewell message to Getafe and to Wolves.



ChatGPT working overtime for these footballers. pic.twitter.com/3UsgsVJKoo — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 4, 2025

