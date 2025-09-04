Новачки Борусії Д і суперника Динамо осоромились однаковими прощальними листами – зворушливі слова написав ШІ
Фабіо Сілві та Крістантусу Уче було ліньки самим вигадувати слова для прощання з колишніми клубами.
Португалець за 26 млн євро перейшов з Вулверхемптона в Борусію Д, а нігерієць – за 17,5 млн з Хетафе в Крістал Пелас.
Форварди опублікували прощальні листи колишнім клубом, сповнені теплих слів і вдячності. Втім, користувачі соцмереж помітили, що повідомлення Сілви та Уче абсолютно однакові, відрізняючись лише назвами команд! Вочевидь, хлопці не обтяжували себе і зробили схожі запити штучному інтелекту, а той "підставив" їх.
Нагадаємо, що Уче у складі Крістал Пелас 2 жовтня зіграє проти Динамо в рамках першого туру основного етапу Ліги конференцій.
