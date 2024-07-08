"Селесао" програла серію пенальті Уругваю і вилетіла з турніру. Одним зі символів безпорадності бразильців став Ендрік.

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У матчах групового етапу 17-річний нападник отримував лише крихти зі заміни і нічим особливим не запам'ятався. Дискваліфікація Вінісіуса дала йому шанс вийти у основі на чвертьфінал проти уругвайців. Втім, це було суцільне жахіття – Ендрік за 90 хвилин завдав одного удару (дальній негострий) і примудрився віддати лише одну передачу! Це сталося на першій секунді, коли форвард розіграв м'яч в центрі поля.

Соцмережі активно кепкують з Ендріка, але навряд Реал змінить свій план щодо бразильця. 21 липня йому виповниться 18 років, і він зможе повноцінно приєднатися до "вершкових". Нагадаємо, Реал не пошкодував заплатити Палмейрас 30+30 млн євро, коли Ендріку було тільки 16.

The only pass Endrick completed in 90 minutes vs. Uruguay was the opening kickoff. pic.twitter.com/gppS01vN12 — ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2024

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