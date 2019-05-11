Новачка Динамо порівняли з зіркою АПЛ

Нігерійського новачка Динамо Джозефа Окоро порівняли з зіркою АПЛ.

Агент академії Аруна Бабаджінга Окоро Мухтар Джібрін, який помітив талант юного новачка Динамо Джозефа Окоро, порівняв його з хавбеком Лестера Вілфредом Ндіді.

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"Гордий сказати, що я знайшов нового Вілфреда Ндіді для національної збірної Нігерії. Необхідно трохи часу, щоб нігерійці побачили справжнього Окоро", – цитує Джібріна sportscompass.com.ng.

Раніше повідомлялось, що другим тренером київського Динамо може стати колишній півзахисник Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре.

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