Нова звитяга Північної Македонії у відеоогляді матчу суперника збірної України проти Естонії
У рамках 5-го туру Ліги націй УЄФА збірна Північної Македонії на власному полі переграла команду Естонії. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.
Ліга націй, дивізіон С
Група 2
Північна Македонія – Естонія – 2:1
Голи: Трічковскі, 29, Стояновскі, 68 – Саппінен, 52
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Балканці повели в рахунку на 29-й хвилині. Це Іван Трічковскі вчасно відреагував на постріл Спіровскі повз ворота й зумів переправити м'яч у сітку з меж штрафного майданчика. Балтійці відігралися на старті другої половини: Рауно Саппінен отримав пас від Айнсалу й розкішним черпаком поклав м'яч у дальній кут із рикошетом від стійки. Перемогу ж для Північної Македонії вирвав Влатко Стояновскі, який головою замкнув елегантний навіс Ельмаса.
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