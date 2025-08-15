Нова збірна провела перший міжнародний матч – програли 0:4 і сильно раділи
На футбольній карті світу зароджується нова національна збірна.
Збірна Маршаллових островів провела перший міжнародний матч у своїй історії. 14 серпня на стадіоні Спрінгдейл в Арканзасі вона зустрілася з Американськими Віргінськими островами (207-ме місце рейтингу ФІФА).
Дебютантам довелося несолодко – вони пропустили перший гол вже на третій хвилині, а в підсумку програли 0:4. Втім, результат не затьмарив історичну подію. Гравці та тренери Маршаллових островів щиро раділи з фанатами, які прийшли підтримати команду на першому міжнародному матчі в історії.
Додамо, що тихоокеанська острівна держава в Мікронезії має всього 37 тисяч мешканців згідно з даними 2024 року.
