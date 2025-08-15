Збірна Маршаллових островів провела перший міжнародний матч у своїй історії. 14 серпня на стадіоні Спрінгдейл в Арканзасі вона зустрілася з Американськими Віргінськими островами (207-ме місце рейтингу ФІФА).

Збірна України офіційно опустилася в рейтингу ФІФА – відоме нове місце команди Реброва

Дебютантам довелося несолодко – вони пропустили перший гол вже на третій хвилині, а в підсумку програли 0:4. Втім, результат не затьмарив історичну подію. Гравці та тренери Маршаллових островів щиро раділи з фанатами, які прийшли підтримати команду на першому міжнародному матчі в історії.

Додамо, що тихоокеанська острівна держава в Мікронезії має всього 37 тисяч мешканців згідно з даними 2024 року.

FT: 4, 0. Whatever the score, so proud of what was accomplished. Tonight, we made history. pic.twitter.com/QV6JqisVUl — Marshall Islands Soccer Federation (@SoccerFedMI) August 15, 2025

Історичний антирекорд оновлено – Мікронезія пропустила 46 голів (ФОТО)