"Нова європейська сторінка розвитку нашого футболу": Бєланов прокоментував перейменування ФФУ в УАФ

Колишній нападник київського Динамо та володар "Золотого м'яча-1986" Ігор Бєланов відреагував на рішення перейменувати ФФУ в УАФ.

"Ми ж хочемо вийти на рівень УЄФА? Знаєте, я людина з досвідом і бачив учорашній день, знаю, як тут було раніше. І ті реформи, проекти, глобальний розвиток футбольної інфраструктури по всій країні, які ми бачимо сьогодні, – це серйозний прогрес. А зміна назви – для мене це нова європейська сторінка розвитку українського футболу. Я дуже радий.

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Хочу додати, що я побував разом з Андрієм Павелком в УЄФА, бачив, яке там сьогодні ставлення до України з боку інших країн. Про це багато хто не знає. Але я можу сказати, що зараз ми потрапили до доброзичливої сім’ї, яка готова підтримувати нашу асоціацію у всіх починаннях і поточній роботі", – цитує Бєланова офіційний сайт УАФ.

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