3 липня збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі Євро. Наша команда пробилася у цю стадію не в останню чергу завдяки вболівальникам, які готові завжди і всюди підтримувати українських футболістів. Турнір продовжується і ми готові до нового виклику. Зараз, як ніколи, нам необхідно об'єднатися та допомогти нашій збірній пройти далі. Тренери, футболісти та вболівальники – всі ми творимо історію разом!

Офіційний партнер збірної України, бренд Parimatch, знову збирає фанатів, щоб разом подивитися матч на найбільшому світлодіодному екрані Європи ТРЦ Gulliver. Подія відбудеться за підтримки Київської ради та Палацу Спорту.

Збираємося о 18:00 на Спортивній площі. Спочатку, аби розігрітися, подивимося матч Чехія – Данія та влаштуємо концерт з купою подарунків. А от о 22:00 нас чекає матч збірної України. Кожен зможе купити улюблений напій та закуску на фудкорті та зручно влаштуватися для перегляду. Будуть створені всі умови, щоб відчути атмосферу футбольного матчу та зарядити нашу команду на перемогу!

Якщо перемагати не цього разу, то коли? Напишемо нову сторінку в історії України разом!