Трансляція

Яскраве протистояння Тоттенхема та Ліверпуля розпочнеться о 18:30 за київським часом, поєдинок можна переглянути на setantasports.com. Коментувати матч для глядачів будуть Олексій Іванов та Іван Громіков.

Орієнтовні склади

Тоттенхем: Льоріс – Санчес, Дайєр, Лангле – Емерсон, Бентанкур, Біссума, Хьойберг, Перішіч – Кейн, Моура.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Алькантара – Салах, Нуньєс, Джонс.

Арбітри

Обслуговувати матч у полі буде Енді Медлі. На лініях йому допоможуть Константін Хацідакіс та Ніл Девіс. Роль четвертого арбітра виконає Джон Брукс, а за системою VAR працюватимуть Майкл Салісбурі та Дерек Ітон.

Поточна форма

Тоттенхем та Ліверпуль будуть змушені боротися не лише з психологічним тиском – після важкого вікенду в АПЛ команди здобули перемоги у Лізі чемпіонів, тож фахівцям з відновлення довелося гарненько попрацювати, щоб у неділю гравці змогли втримати високий темп.

"Шпори" цього року неабияк тішать своїх фанатів – Конте вдалося не лише налагодити гру та покращити взаємодію в колективі, а й додати Тоттенхема віри в себе, чого так сильно бракувало у попередні роки. Гучні перемоги не були для цих хлопців чимось особливим, проте для успіху завжди бракувало стабільності на довгій дистанції та вміння пересилити не лише себе, а й тиск несприятливих обставин. Схоже, що зараз у Тоттенхема з цим усе в порядку, про що свідчать вихід у плей-офф ЛЧ з 1 місця у групі та 3 місце у таблиці АПЛ з відставанням від лідера на якихось 5 очок.

У Ліверпуля є проблеми, над вирішенням яких Клопп активно працює, але назвати команду кризовою язик навряд чи у когось повернеться. Єдиний фактор, який втратили мерсисайдці – стабільність. Обіграти Сіті та згоріти Ноттінгему, сенсаційно вдома програти Лідсу, а потім на тому ж "Енфілді" розкатати Наполі – зараз від Ліверпуля можна чекати чого завгодно.

Хлопці Клоппа створюють просто шалену кількість гольових моментів, на реалізацію яких хтось неначе наклав прокляття. Натомість суперникам Ліверпуля інколи вистачає й одного моменту, щоб святкувати перемогу. Раніше у цьому протистоянні саме мерсисайдці були фаворитом, але цього разу їм доводиться наздоганяти Тоттенхем, тож ролі тепер змінилися.

Історія протистоянь

Статистика очних протистоянь наразі повністю на стороні Ліверпуля. В останніх 10 зустрічах "шпорам" не вдалося перемогти суперника жодного разу! Мерсисайдці святкували вікторію 7 разів, 3 матчі завершилися нічиєю, два з яких – у минулому сезоні.

Однозначно, Ліверпуль стане хорошим екзаменом на міцність для Тоттенхема, адже саме за такими битвами можна сказати, чи вдалося команді вийти на новий рівень та не просто перебувати в переліку топів, а й замахнутися на те, щоб очолити їхній список.

Кадрова ситуація

У лазареті Ліверпуля досі велика компанія: Діас, Жота, Артур, Матіп та Кейта будуть спостерігати за матчем з трибун. Також під запитанням можливість задіяти у грі Мілнера.

Тоттенхем має великі проблеми в атаці: не зіграють Сон, Кулусевскі та Рішарлісон. Звісно, магія Харрі Кейна може спрацювати, але у матчі проти Ліверпуля самих лише чарів може бути замало.