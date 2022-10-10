Програму 10-го туру АПЛ закривав поєдинок на Сіті Граунд, де Ноттінгем Форест приймав Астон Віллу. Обом командам було дуже важливо набрати хоч якісь очки."Форестери" зазнали п'ятьох поразок поспіль і опустились на дно таблиці, а бірмінгемці йшли аж на 16-й позиції.

В першому таймі футболісти не вразили фанів. Гості не провели жодного незаблокованого удару з меж штрафного (і загалом пробили 6 разів), а господарі мали всього три постріли – два після стандартів, а один накритий. На двох колективи не награли навіть на 0,5 очікуваних голів, але на перерву команди відправились за рахунку 1:1.

Деніс Бонавентуре на 15-й хвилині вивів Ноттінгем уперед, замкнувши навіс Гіббса-Вайта зі штрафного. Потужний дальній удар Янга на 22-й хвилині відновив статус-кво. От і вся гострота в першій половині зустрічі.

В другому таймі зміст гри особливо не змінився. Астон Вілла діяла активніше, однак моментів майже не виникало. В актив бірмінгемців можна занести тільки подачу на 60-й хвилині, яку Воткінс замкнув ударом головою метрів з шести (голкіпер впорався). Ноттінгем огризнувся дальнім пострілом Гіббса-Вайта шведою – вийшло дуже неточно. Також можна пригадати передачу на 11 метрів під удар Макгінну, але капітан гостей пробив максимально кволо.

Забити бодай один гол командам так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Ноттінгем перервав 5-матчеву серію поразок, піднявшись на дев'ятнадцяту позицію й опустивши Лестер на дно. Астон Вілла з 9 заліковими балами залишається шістнадцятою.