Ноттінгем не мав права на осічку в Лондоні, адже відставали від зони Ліги чемпіонів на три очки. У разі перемоги "лісники" не піднялись би у топ-5, але наздогнали б Челсі та Манчестер Сіті. Вони проведуть особисту зустріч в наступному турі, тоді як підопічні Нуну Ешпіріту Санту зіграють з аутсайдерським Лестером.

Забарний може замінити легенду у топ-клубі – півфіналіст Ліги чемпіонів не облишає надії підписати українця

Попри велику важливість поєдинку, перший тайм не потішив великою кількістю моментів. Гості провели всього шість ударів, а єдиний по-справжньому гольовий момент прилетів аж на 44-й хвилині, коли Еланга вривався до штрафного й завдав щільного удару – Хендерсон парирував.

Крістал Пелас виглядав дещо активніше. До перерви пригадується удар Лакруа з правого краю штрафного у зовнішній бік сітки, а також замикання від Муньйоса з кількох метрів на 35-й хвилині. Селс врятував Ноттінгем. У підсумку, команди відправились відпочивати за нулів на табло.

За чотири хвилини по перерві лондонці могли відкривати рахунок внаслідок класної комбінації між Езе, Матета та Сарром. У її завершення Ісмаїла вийшов сам на сам, але переграти Селса не зміг. "Лісники" тут же відповіли прострілом, який метрів з 10-ти замикав Вуд – в останню мить Лакруа заблокував удар!

У такій рівній грі все могло і нулями завершитись, однак на 57-й хвилині Крістал Пелас заробив пенальті. Сарр віддав закидушку на лінію воротарського, куди влетів Езе – захисники за ним не встигли, а Селс відверто зрізав Еберечі.

