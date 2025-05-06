Крістал Пелас у завершальному матчі 35-го туру АПЛ 2024/25 зіграв внічию з Ноттінгем Форест (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ноттінгем не мав права на осічку в Лондоні, адже відставали від зони Ліги чемпіонів на три очки. У разі перемоги "лісники" не піднялись би у топ-5, але наздогнали б Челсі та Манчестер Сіті. Вони проведуть особисту зустріч в наступному турі, тоді як підопічні Нуну Ешпіріту Санту зіграють з аутсайдерським Лестером.

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Попри велику важливість поєдинку, перший тайм не потішив великою кількістю моментів. Гості провели всього шість ударів, а єдиний по-справжньому гольовий момент прилетів аж на 44-й хвилині, коли Еланга вривався до штрафного й завдав щільного удару – Хендерсон парирував.

- Huge chance for Forest, but excellent goalkeeping. pic.twitter.com/gW2xEjyD7s — VAR Hub (@VARHub) May 5, 2025

Крістал Пелас виглядав дещо активніше. До перерви пригадується удар Лакруа з правого краю штрафного у зовнішній бік сітки, а також замикання від Муньйоса з кількох метрів на 35-й хвилині. Селс врятував Ноттінгем. У підсумку, команди відправились відпочивати за нулів на табло.

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За чотири хвилини по перерві лондонці могли відкривати рахунок внаслідок класної комбінації між Езе, Матета та Сарром. У її завершення Ісмаїла вийшов сам на сам, але переграти Селса не зміг. "Лісники" тут же відповіли прострілом, який метрів з 10-ти замикав Вуд – в останню мить Лакруа заблокував удар!

У такій рівній грі все могло і нулями завершитись, однак на 57-й хвилині Крістал Пелас заробив пенальті. Сарр віддав закидушку на лінію воротарського, куди влетів Езе – захисники за ним не встигли, а Селс відверто зрізав Еберечі.

- Possible penalty, goes to VAR.



PALACE HAVE BEEN AWARDED THE PENALTY. pic.twitter.com/pK9JoZpU56 — VAR Hub (@VARHub) May 5, 2025

Сам постраждалий і реалізував 11-метровий, відкривши рахунок. 1:0!

- Eze converts the penalty! pic.twitter.com/n0nHDk0Opy — VAR Hub (@VARHub) May 5, 2025

Втім, щастя господарів тривало недовго. Вже на 64-й хвилині Ноттінгем заробив штрафний на лівому фланзі, а Еланга звідти закрутив у дальню дев'ятку. Хендерсон виконав сейв, однак подальший кутовий продовжився виносом під удар Неко Вільямсу. Мурільйо ж своєчасно підставив ногу, зрізавши м'яч у ворота – 1:1!

- The shot takes a touch from Murillo! We've got our equaliser! pic.twitter.com/IELtYDsui8 — VAR Hub (@VARHub) May 5, 2025

От тільки кращих моментів підопічні Нуну Ешпіріту не створили. Крістал Пелас же в наступні 25 хвилин основного часу мав і влучання Езе в поперечку метрів з 30-ти, і скасований гол Нкетії – той підставив ногу під простріл-удар Езе з меж штрафного. Також забивати міг Х'юз, який закрутив з правого флангу над дальньою дев'яткою.

- Eze hits the crossbar! pic.twitter.com/jUykEvFfqL — VAR Hub (@VARHub) May 5, 2025

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Ноттінгем провалив завдання, залишившись на шостій позиції з 2-очковим відставанням від зони ЛЧ. Крістал Пелас залишається дванадцятим, продовживши безвиграшну серію в АПЛ до п'яти турів.

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