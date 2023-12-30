Манчестер Юнайтед провів ганебний перший тайм, завдавши всього один удар по воротах. З-за меж штрафного, по центру, з гостротою в 0,04 xG. Ноттінгем при цьому провів аж 6 пострілів, ледь не відкривши рахунок на 2-й хвилині – це Домінгес замикав простріл на 11 метрів, влучивши у Варана.

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Непоганий удар на 7-й з дистанції проводив Вуд (над лівою дев'яткою), а на 11-й Варан ледь не зрізав простріл Еланги у власні ворота. Пощастило. Чогось цікавішого команди до перерви не вигадали, але і цього фанам МЮ вистачало для впадіння у депресію.

На початку другого тайму гостям стало веселіше, адже вони провели якісний момент. Ван-Біссака на 55-й хвилині отримав передачу на хід від Бруну, після чого покотив на лінію півкола – звідти вистрілив Далот. Стійка врятувала Ноттінгем! "Лісники" натяк зрозуміли, шокувавши "дияволів" через дев'ять хвилин.

Господарі покарали суперника голом. Еланга викотив передачу Монтіелю, а той з правого флангу віддав м'яч на лінію штрафного. Там опинився Домінгес, який пробив у дальній кут. Онана навіть не поворухнувся. 1:0!

Не можна сказати, що МЮ у відповідь якось притиснув "лісників". Ініціатива була за підопічними Еріка Тен Хага. Були перспективні дії на правому фланзі, де вільно себе почували Бруну Фернандеш і Ван-Біссака. Було кілька перспективних підходів до воріт, але реальної гостроти не вистачало. До 75-ї хвилини пригадується тільки помілки Тернера, коли той при виносі запустив свічку – втім, він же і спіймав м'яч.

Тим не менш, на 77-й манкуніанці зрівняли рахунок. Героєм слід назвати Гарначо – Алехандро знову відібрав м'яч у суперника після передачі від голкіпера (так же він організував гол у ворота Вілли), влетів у карний майданчик і замість удару викотив поперечний пас Рашфорду. Маркус пробив влучно. 1:1!

На 81-й хвилині МЮ міг і вперед вийти зусиллями все того ж Гарначо. Той зачепився за м'яч та віддав передачу під удар Еріксену, Крістіан жахнув метрів з 20-ти, але Тернер парирував. А рівно за хвилину "дияволи" зазнали ще одного шоку. Ноттінгем втік у контратаку, яку Еланга завершив зміщенням у центр з передачею на Гіббса-Вайта – абсолютно вільний Морган одразу ж закрутив сферу в дальній нижній кут. 2:1!

МЮ побіг відігруватись, а судді, немов у часи Алекса Фергюсона у Говарда Вебба, накинули 10 компенсованих хвилин. Підопічні Еріка Тен Хага мали час не тільки на камбек, а і на перемогу – однак організували всього один момент. Після розіграшу кутового Бруну стріляв з дистанції, а м'яч рикошетом пішов у протихід Тернеру. Метт, однак, дістав сферу з-під поперечки.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Ноттінгем Форест з рахунку 2:1. МЮ з 31 очком залишається сьомим, а завтра ризикує впати ще нижче. Що найбільш прикро, "дияволи" програли 21-й матч у календарному році – гірший виступ було зафіксованому тільки в 1930 році (28), 1972-му (25) та 1921 (24).

"Лісники" ж відірвалися від зони вильоту на п'ять залікових балів.

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