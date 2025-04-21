Тоттенхем та Ноттінгем Форест закривали програму 33-го туру АПЛ, який відбувся 21 квітня 2025 року. Результат та огляд гри читайте в цій новині на "Футбол 24".

Ноттінгем перед початком гри мав шанс піднятись на третє місце в АПЛ, а от Тоттенхем міг хіба відірватись від зони вильоту – "шпори" досі в нижній половині таблиці. Але вже на 5-й хвилині "лісники" повели в рахунку: Еланга навісив з кутового, захисники ніби вибили м'яч, але Домінгес встиг зачепити снаряд. Андерсон в дотик потужно пробив – невеликий рикошет дезорієнтував Вікаріо, 0:1!

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Через 5 хвилин Ноттінгем подвоїв перевагу – тепер Елліотт Андерсон шикарно навісив у стилі Бекхема, а Вуд в дотик переправив м'яч у ворота. Втім, у момент передачі форвард перебував у положенні поза грою, тож взяття воріт скасували. А от на 16-й хвилині "лісники" забили за всіма правилами. Мурільйо дотепно розіграв штрафний у центрі поля, віддавши на Елангу на лівий фланг. Антоні вже навісив до штрафного, де Вуд вистрибнув вище за всіх і випередив Вікаріо – 0:2!

️ GOAL: Chris Wood scores with Elanga assist!



?????? Tottenham 0-2 Nottinghampic.twitter.com/Tap4YuLODG — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 21, 2025

Перша половина так і завершилась на користь Ноттінгема – Тоттенхем фактично не мав моментів до перерви. А от у другому таймі стало куди цікавіше. Так, захисник Фореста Тоффоло здійснив епічний сейв, у стрибку через себе вибивши м'яч з лінії воріт після удару головою Кулусевскі!

Sensational save: Harry Toffolopic.twitter.com/RM4VuVjtsR — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 21, 2025

Ноттінгем все ж не зміг втримати ворота на замку: Рішарлісон на 86-й хвилині все ж пробив Селса, замкнувши головою навіс Порро. Однак, більшого Тоттенхему досягнути не вдалось.

️ GOAL: Richarlison



?????? Tottenham 1-2 Nottinghampic.twitter.com/CdWfbcz6eC — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 21, 2025

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