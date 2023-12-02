Український захисник Евертона Віталій Миколенко зіграє з перших хвилин в матчі проти Ноттінгем Форест.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийде в стартовому складі своєї команди на матч проти Ноттінгем Форест. Про це пише клубна прес-служба "ірисок".

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Українець проведе свій 13-й матч у поточному сезоні в усіх турнірах. Наразі в його активі 2 голи.

Нагадаємо, після 13 зіграних турів в чемпіонаті Англії з футболу "іриски" посідають 19 сходинку з чотирьма очками, а Ноттінгем Форест посідає 15 сходинку з 13 балами.

Початок поєдинку Ноттінгем Форест – Евертон запланований о 19:30 за київським часом.