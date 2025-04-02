У поєдинку 30-го туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед на виїзді поступився Ноттінгем Форест (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Ноттінгем Форест не помічає суперників, впевнено рухаючись до омріяної Ліги чемпіонів.

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Ноттінгем Форест продовжує претендувати на медалі, йдучи у турнірній таблиці АПЛ на третій сходинці. Після серії невдач і гойдалок команда Нуну Ешпіріту Санту повернулася до позитивних результатів і намагалась закріпити хорошу статистику у матчі з Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи", яких перед стартом кожного сезону вважають претендентами бодай на бронзу, перед цим матчем йшли лише тринадцятими.

Ляпас від колишнього

Перший небезпечний момент у матчі виник вже на 4-й хвилині: Фернандеш з далекої відстані спробував перевірити Селса на пильність – кіпер Ноттінгема у стрибку не без проблем перевів на кутовий. Після розіграшу стандарту господарі втекли у стрімку контратаку, яка виявилась фатальною для МЮ: Еланга отримав передачу з центру, промчав під опікою двох захисників до штрафного й елегантно пробив у правий кут, розпакувавши ворота своєї колишньої команди. Цікаво, що 85 метрів швед подолав лише за 9 секунд!

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За трохи Далот виявився найспритнішим у штрафному майданчику і головою замикав навіс у воротарський господарів – повз стійку. МЮ огризнувся двома кутовими, після яких Ноттінгем знову закрив суперника на його половині поля. На 18-й хвилині Гарначо намагався вивести партнера на удар прострілом з правого флангу в район одинадцятиметрової позначки – кіпер "лісників" був першим на м'ячі.

В середині тайму Еланга вирішив відтворити момент з першим голом, промчав з м'ячем, увірвався до штрафного, але на мить забарився і захисники встигли заблокувати спробу удару.

Пробудження "дияволів"

На 28-й хвилині Манчестер мав зрівнювати – після подачі з кутового Далот головою влучив у поперечину. Бруну потужно стріляв з далекої відстані – захисник заблокував. Підопічні Аморіма повністю перехопили ініціативу і взялись створювати моменти біля воріт суперника, однак до завершального удару ніяк не доходило. Довгі закидання теж не приносили успіху. Натомість гол Еланги залишався єдиним ударом у площину воріт Ноттінгема.

Наприкінці тайму господарям довелось робити вимушену заміну – Айна травмувався і змушений був покинути поле. Наставник "лісників" вирішив прибрати й Даніло, випустивши замість них Алекса Морено та Морато і перейшовши на формацію з 5 оборонцями.

Вже у доданий час бразильський захисник знайшов вільну зону в штрафному майданчику і сильно пробив головою в ліву дев’ятку – Онана не без проблем дістав м'яч з кута. У відповідь Гарначо втікав на побачення зі своїм візаві, але оборонці Ноттінгема встигли підстрахувати. Міг забивати у роздягальню і Каземіро, але з вигідної позиції пробив повз ліву стійку.

Одразу по перерві бразильський хавбек замикав навіс з кутового під ближню стійку, однак переграти Селса не зумів. У відповідь Єйтс головою бив у нижній кут після передачі у воротарський – Онана у карколомному стрибку зумів дотягнутись до м'яча.

Магуайр і як з цим боротись

Манчестер Юнайтед продовжував кружляти навколо воріт суперника, а Ноттінгем сподівався на кинджальні контратаки, вичікуючи необхідного моменту. В середині тайму Гарначо прорвався правим флангом, накрутив захисника і бив у дальній кут – Єйтс встиг зачепити сферу і перевести на кутовий. Після навісу з кутового м'яч відскочив до все того ж Гарначо, але добивання прийшлось повз ворота. Згодом Доргу головою небезпечно замикав у воротарський – в руки Селсу. Миттєво Ноттінгем розігнав атаку і Гіббс-Вайт, прориваючись поміж трьох захисників, впав у штрафному МЮ – арбітр проігнорував епізод і не дав пенальті.

На 80-й хвилині чудовий шанс зрівняти втратив Маунт – Мейсон з меж штрафного закручував з-під захисника під праву стійку, але м'яч пройшов впритирку з каркасом воріт. У відповідь Авоньї бив з розвороту метрів з 10-ти – удар заблокували. На сьомій доданій до матчу хвилині Мурільйо врятував господарів від вірного гола, вибивши м'яч з лінії після удару Магуайра.

Перемога принесла Ноттінгем Форест 57 очок і закірпила на третій сходинці турнірної таблиці АПЛ, Манчестер Юнайтед з 37-ма балами залишився тринадцятим.

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