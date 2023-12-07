Під роздачу після поразки від Фулхема з рахунком 0:5 у матчі 15 туру чемпіонату Англії потрапили двоє захисників команди – капітан Джо Ворралл і Скотт Маккенна. Як інформує Daily Mail, клуб дав гравцям зрозуміти, що з цього моменту вони мають тренуватися окремо від команди і приїжджати на індивідуальні тренування в інший час.

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Згідно з джерелом, це відсторонення не пов'язане з дисциплінарними проступками або конфліктами з тренерським штабом. Повідомляється, що обидва гравці можуть покинути клуб у зимове трансферне вікно. Воралл є вихованцем Ноттінгем Форест і виступає за "лісників" з 2016 року. Маккенна приєднався до команди 2020 року.

Після 15 турів Ноттінгем посідає 16-те місце в турнірній таблиці АПЛ.

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