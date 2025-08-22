Ноттінгем Форест розглядає можливість звільнення Нуну Ешпіріту Санту. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Між тренером "лісників" та власниками клубу існує напруженість, яка пов'язана з трансферною політикою керівництва.

"Ми дуже далекі від ідеальної команди. Наші плани не здійснилися. Підготовка була неідеальною. Ми не знаємо, який у нас буде остаточний склад. У нас працюють гравці, які знають, що їх віддадуть в оренду. У нас велика проблема", – наводить Моретто нещодавні слова Нуну Ешпіріту Санту.

Зазначається, що португальцю вже підшуковують заміну.

Нуну Ешпіріту Санту очолив Ноттінгем Форест у грудні 2023 року. За підсумками сезону 2024/25 "лісники" посіли сьому сходинку у турнірній таблиці, здобувши право виступати в Лізі конференцій. Варто зауважити, що португальський фахівець в червні продовжив свій контракт з Ноттінгемом до 2028 року.

