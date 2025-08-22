Ноттінгем Форест може звільнити тренера після першого туру АПЛ
Наставник Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту ризикує опинитися без роботи.
Ноттінгем Форест розглядає можливість звільнення Нуну Ешпіріту Санту. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.
Між тренером "лісників" та власниками клубу існує напруженість, яка пов'язана з трансферною політикою керівництва.
"Ми дуже далекі від ідеальної команди. Наші плани не здійснилися. Підготовка була неідеальною. Ми не знаємо, який у нас буде остаточний склад. У нас працюють гравці, які знають, що їх віддадуть в оренду. У нас велика проблема", – наводить Моретто нещодавні слова Нуну Ешпіріту Санту.
Зазначається, що португальцю вже підшуковують заміну.
Нуну Ешпіріту Санту очолив Ноттінгем Форест у грудні 2023 року. За підсумками сезону 2024/25 "лісники" посіли сьому сходинку у турнірній таблиці, здобувши право виступати в Лізі конференцій. Варто зауважити, що португальський фахівець в червні продовжив свій контракт з Ноттінгемом до 2028 року.
