Ігор Жезус перейшов з Ботафого в Ноттінгем Форест, інформує офіційний сайт клубу. Бразилець підписав чотирирічний контракт, а сума трансферу склала 10 млн фунтів стерлінгів.

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Жезус допоміг Ботафого вийти в плей-офф клубного чемпіонату світу і забив на турнірі два голи, включаючи переможний гол у ворота ПСЖ.

"Я дуже радий стати частиною цієї нової історії, особливо в такому клубі, як Ноттінгем Форест. Мені не довелося довго роздумувати над пропозицією. Я прийняв проєкт, який мені надіслали, і я радий приїхати сюди і сподіваюся зробити щось вартісне", – заявив форвард.

Ноттінгем Форест стежив за гравцем кілька років. Жезус забив гол у своєму дебютному матчі за збірну Бразилії в жовтні проти Чилі та допоміг Ботафого виграти Серію А і Копа Лібертадорес в минулому сезоні.

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