Ноттінгем Форест погодив з Ренном умови купівлі 23-річного нападника Ренна Калімуендо, інформує інсайдер Фабріціо Романо. "Лісники" виплатять 31,5 мільйона євро за французького форварда. Разом з бонусами сума може сягнути 35 млн євро.

"Маленькі яйця": футболісти Марселя посварилися в роздягальні – перекладач Де Дзербі був лютішим за самого тренера

Що цікаво, Ноттінгем Форест погодився виплатити значну частину солідарності ФІФА ПСЖ – за виховання гравця. У 2022 році Ренн придбав Арно у парижан за 20 млн євро. Найближчим часом футболіст пройде медичне обстеження.

У минулому сезоні Арно Калімуендо став кращим бомбардиром Ренна, забивши 17 голів при 3 результативних передачах в 33 матчах Ліги 1. Нападник провів в Ренні попередні три сезони.

Ренн у меншості обіграв Марсель з голом на 90+1-й хвилині – фанати відзначилися скандальним банером