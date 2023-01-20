Кріс Вуд на правах оренди з Ньюкасла приєднався до Ноттінгем Форест, повідомляє прес-служба клубу.

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Угода розрахована до кінця поточної кампанії та містить обов'язковий викуп влітку. Контракт 31-річного форварда після повноцінного переходу буде розрахований на 1 рік. За "лісників" Вуд, який став 26 новачком у сезоні, гратиме під 39 номером.

Нагадаємо, Кріс перебрався у Ньюкасл, який зараз йде четвертим в АПЛ, рік тому за 30 мільйонів євро з Бернлі. У сезоні 2022/23 нападник не був основним, награвши 680 хвилин у 22 матчах і забивши 3 м'ячі.

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We are delighted to announce the signing of New Zealand international Chris Wood! ?#WoodForTheTrees | #NFFC — Nottingham Forest FC (@NFFC) January 20, 2023