Орель Мангала перейшов у табір Ноттінгема, однак на цьому його новий клуб зупинятись не збирається.

Ноттінгем Форрест домовився про трансфер Ореля Мангала зі Штутгарта. За інформацією Sky Sports, особистий контракт також узгоджено, тож про перехід буде оголошено на днях.

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Повідомляється, що новачок АПЛ заплатить за бельгійця 15 мільйонів євро. Очікується, що 24-річний опорний півзахисник вже сьогодні пройде медичний огляд у англійському клубі. Мангала стане 12-м футболістом, який цього літа переїхав до Ноттінгема.

Із найбільш відомих новачків "форестерів" варто відзначити Тайво Авонійі, Джессі Лінгарда, Неко Вільямса, Муссу Ніахате, Омара Річардса, Діна Хендерсона та Вейна Хенессі. Сумарні втрати на підсилення, включно з трансфером Мангала, досягнуть 87 млн євро, однак це ще не межа. ЗМІ вже повідомляють про інтерес до лівого захисника Бетіса Алекса Морено.

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