Олександр Зінченко несподівано не потрапив до заявки Ноттінгем Форест на Лігу Європи. Однак українець виявився не самотній у своєму горі – інший літній новачок "лісників" Омарі Хатчінсона також опинився поза заповітним списком.

"Перехід Зінченка в Ноттінгем буде корисним для збірної України": Федецький назвав, скільки голів Ванат заб'є за Жирону

Командам дозволено включати до 25 гравців до складу "списку А", але Форест автоматично обмежений, оскільки у клубі є тільки один "вихованець клубу" (який пройшов навчання в клубі три або більше років у віці від 15 до 21 року) – Раян Єйтс.

УЄФА вимагає, щоб у складах було чотири таких гравці, інакше їх кількість буде обмежена дефіцитом складу клубу. У випадку Ноттінгем Форест не вистачає трьох гравців, тому команда може заявити тільки 22 гравців.

Це означає, що атакуювальний півзахисник Хатчінсон вартістю 37,5 млн фунтів стерлінгів і орендований в останній день трансферного вікна Зінченко залишилися поза складом, як і інші літні новачки Ангус Ганн, Жаїр Кунья і Куябано.

Манчестер Сіті сенсаційно програв Брайтону та зазнав другої поразки поспіль, Астон Вілла вдома згоріла Крістал Пелас