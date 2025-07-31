Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Дена Ндойє – гравець поставив підпис під п'ятирічним контрактом. Як інформує Sky Sports, трансфер обійшовся "лісникам" в 34 млн фунтів стерлінгів (близько 40 млн євро).

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Власник Ноттінгем Форест Евангелос Марінакіс хотів підписати топового гравця на заміну Антоні Еланзі, і Ндойє відповів згодою.

Нагадаємо, що Ден став автором переможного гола Болоньї у фіналі Кубка Італії 2025 року у ворота Мілана. Він також був визнаний найкращим гравцем цього матчу.

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