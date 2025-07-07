Колишній спортивний директор Арсенала Еду Гаспар отримав посаду глобального керівника з футболу в Ноттінгем Форест, інформує офіційний сайт "лісників". Це нова керівна посада, на якій буде здійснюватися нагляд за футбольними операціями.

Спортивний директор Арсенала пішов у холдинг до Яремчука – "канонірів" застали зненацька

На посаді глобального керівника футбольного напрямку Еду буде курувати всі функції, пов'язані з футболом, включаючи підбір гравців, результативність, стратегію формування складу і розвиток гравців.

"Я справді схвильований цією новою главою і задоволений наданою мені довірою. Цей проєкт тісно пов'язаний з моїми цінностями щодо інновацій і довгострокового планування. Я з нетерпінням чекаю створення глобальної футбольної моделі, яка буде конкурентоспроможною, стійкою і відповідатиме амбіціям нашого президента", – зазначив бразилець.

Реал вийшов у півфінал КЧС, здолавши Борусію у матчі з епічним ендшпілем – шедевр Мбаппе компенсував вилучення Хьойсена