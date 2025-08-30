Ноттінгем Форест хоче посилити свій склад, підписавши Канг-Ін Лі. Як повідомляє L'Equipe, англійці запропонували за корейця 30 мільйонів євро.

ПСЖ відмовив Ноттінгему, який готовий збільшити пропозицію, якщо парижани змінять свою думку щодо можливого трансферу. Варто зауважити, раніше була інформація, що французький гранд не буде заперечувати проти відходу 24-річного гравця.

У минулому сезоні Канг-Ін Лі забив 6 голів і зробив 6 результативних передач у 30 матчах Ліги 1, проводячи на полі в середньому 55 хвилин. Кореєць став одним із героїв матчу проти Тоттенхема за Суперкубок УЄФА. Саме Лі розпочав камбек парижан і допоміг їм здобути черговий трофей.

