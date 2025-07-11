Ноттінгем Форест розглядає можливість подачі позову до суду у зв'язку з незаконним, на їхню думку, підходом Тоттенхема до трансферу Моргана Гіббс-Вайта. Угода між клубами на даний момент відкладена, інформує інсайдер Бен Джейкобс.

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"Шпори" нічого про це не знають і вже запланували медичне обстеження гравця на другу половину суботи.

Раніше Фабріціо Романо повідомляв, що Тоттенхем активував клаусулу Моргана в його контракті – клуб заплатить "лісникам" 60 млн фунтів стерлінгів. Згідно з джерелом, лондонський клуб безпосередньо зв'язався з Ноттінгем Форест і офіційно розпочав процес трансферу.

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