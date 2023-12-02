Ноттінгем Форест і Евертон зіграли 2 грудня в 14 турі АПЛ (0:1). Рахунок і огляд матчу за участю Віталія Миколенка читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Ноттінгем Форест – Евертон, стартував о 19:30 за Києвом. На момент початку гри команда Віталія Миколенка посідала останнє місце турнірної таблиці. Після зняття 10 очок Евертон опустився на дно АПЛ, маючи тільки 4 пункти. Попри це, від рятівної зони підопічні Шона Дайча відставали лише на 5 балів. Суперник для того, щоб виграти і покинути останню позицію таблиці, був оптимальним. Ноттінгем Форест програв останні два матчі, а на момент початку гри посідав 15 місце, маючи 13 очок.

Віталій Миколенко традиційно вийшов у стартовому складі. Захисник збірної України демонструє найкращу форму в англійському етапі кар'єри. Справа навіть не в голах у двох турах поспіль (проти Брайтона і Крістал Пелас), а в дуже солідних оборонних діях. У 13 стартових турах АПЛ Миколенко здійснив 34 відбирання м'яча – найбільше серед усіх футболістів Евертона.

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Найкращий момент на старті гри мав Вуд, який не зміг обробити м'яч у штрафному гостей. Більше атакував Ноттінгем на старті гри, однак без ударів по воротах Пікфорда. Евертон відповів розіграшем кутового, після якого не надто впевнено зіграв Влаходімос. Обійшлося. Активно підключався Віталій Миколенко, який кілька разів отримував м'яч на лівому фланзі атаки "ірисок". В одній із контратак українець взагалі опинився на позиції центрфорварда.

На 22-й хвилині Бету мав виводити Евертон вперед. Влаходімос невдало вийшов, зіткнувшись з партнером по команді, і опинився на газоні. Форвард "ірисок" бив у напівпорожні ворота, але схибив! Ноттінгем після активного старту в перші півгодини взагалі не турбував Пікфорда – красномовний нуль ударів по воротах.

Але перший ледь не став гольовим. На 31-й хвилині Еланга зовсім трохи не влучив у дальній кут. Евертон відповів незадовго до перерви. Макнілл після пасу Дукуре вийшов сам на сам із Влаходімосом, але Мурільйо ціною травми і стійка врятували "лісників". Найкращий момент на дві команди в першій половині гри. Господарі могли забити вже в доданий час – Гіббс-Вайт пробив повз ближній кут. Миколенко накрити не встиг. У підсумку, перший тайм завершився нулями на табло.

На старті другої половини Миколенко підтвердив своє звання найкращого в Евертоні у відбираннях м'яча. Як же розкішно українець "з'їв" Гіббса-Вайта, повністю вигравши силову боротьбу. На 54-й хвилині стійка зіграла за Евертон після удару Феліпе, який вийшов замість травмованого Болі. Підопічні Дайча відповіли змарнованим штрафним Ешлі Янга. Ветеран з перспективної позиції пробив у стінку.

Зрештою, на 67-й хвидині рахунок таки був відкритий. Макнілл, як і в першому таймі, отримав м'яч на лівому куті воротарського. Тут вже нападник "ірисок" розібрався блискуче – потужний удар у дальній верхній кут без шансів для Влаходімоса.

Господарі могли зрівняти після хитророзіграного стандарту, але знову вдало зіграв Миколенко, який у підкаті вибив м'яч за межі поля, випередивши Елангу. Кутовий, м'яч влучив у руку Дукуре, але без пенальті – надто близькою була відстань. Миколенко перехопленням розпочав контратаку Евертона, яка завершилася фолом Феліпе проти Макнілла. Пол Тірні відверто пробачив бразильця, у якого вже була одна жовта.

І тут же Форест ледь не відігралися. Еланга отримав м'яч приблизно в такій же позиції, з якої забив Макнілл. Шведський нападник не використав свій шанс – Пікфорд вискочив з воріт, скоротив кут обстрілу і врятував. Еланга мав ще один шанс, однак не влучив у дальній кут.

Евертон таки втримав надважливу перемогу, яка стала для "ірисок" третьою в останніх п'яти турах. Якби не 10-очковий штраф, команда Миколенка була б вище за Челсі, а так Евертон набрав тільки 7 балів і піднявся з останнього місця одразу на 18. До рятівної 17 позиції, яку посідає Лутон, тільки два очки. Ноттінгем з 13-ма балами залишився 15-м.

Віталій Миколенко провів загалом пристойний матч, отримавши середні оцінки. В обороні українець був вже традиційно солідним. Один заблокований удар, по два відбирання м'яча і перехоплення, більша половина виграних єдиноборств (4 з 7) і, головне, "сухий" матч команди. А от в атаці у Віталія сьогодні були проблеми. Лише 59% точних передач (17 з 29), один (!) точний лонгбол з 10 і 24 втрати м'яча – третій найгірший показник у команді. Бували і кращі поєдинки у виконанні українця, який останнім часом суттєво підняв планку очікувань.

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