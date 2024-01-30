Ноттінгем Форест – Арсенал: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко в основі
20:35 - Читать на русском
Ноттінгем у рамках матчу 22-го туру АПЛ 2023/24 приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".
Матч 22-го туру АПЛ 2023/24 між Ноттінгемом Форест і Арсеналом розпочнеться о 21:30 за київським часом. Телетрансляція доступна у додатку Setanta Sports. Олександр Зінченко розпочне поєдинок у основному складі.
Ноттінгем Форест – Арсенал: анонс матчу АПЛ
Стартові склади
Ноттінгем Форест:
Арсенал:
Сумний день для Ліверпуля, або Порожнеча, яку неможливо заповнити: що залишить Юрген Клопп після сенсаційного відходу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter