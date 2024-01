Матч Ноттінгем Форест – Арсенал відбудеться сьогодні, 30 січня, на стадіоні "Сіті Граунд. Стартовий свисток головного арбітра Саймона Хупера пролунає о 21:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на Setanta Sports.

Зінченку пророкують втрату наставника – каталонська преса розродилась сенсаційним інсайдом не без нюансів

Новина про відставку Хаві у Барселоні найбільше вдарила по нервах фанатів Арсенала, адже іспанська преса розганяє новини про відхід Мікеля Артети на його місце. Усі англійські ЗМІ та лондонські інсайдери кинулись спростовувати цю інформацію – зрештою, сам коуч "канонірів" заявив, що це фейк.

От тільки новий контракт з Арсеналом тренер підписувати не поспішає, а каталонські газети явно пишуть качки для подачі сигналу Мікелю. Хай там як, а поки Артета перебуває у Північному Лондоні – і в нього дуже багато роботи. "Гармашів" необхідно повернути у чемпіонські перегони, адже команда після 3-матчевої безвиграшної серії в АПЛ відстала від вершини на 5 очок.

І це ми ще про поразку від Ліверпуля в Кубку не згадуємо. Щоправда, на провальному відрізку лише матч із Фулхемом виглядав жахливо – загалом же справи не такі й кепські. Арсенал за цей період награв аж на 7,48 очікуваних голів, однак забив лише 2 реальних. Були надії, що цю проблему закриють підписанням Айвена Тоуні чи навіть Віктора Осімхена, але Мікель Артета офіційно заявив – зимових трансферів не буде.

Втім, у поєдинку з Крістал Пелас "гармашів" прорвало і без Осімхенів. Колектив відвантажив у ворота "орлів" цілих 5 голів, причому спрацювала тактична новинка від Ніколя Жовера (тренера зі стандартів) – кутові подавав Райс. Вже друга подача принесла асист на Габріеля, хоча за всю кар'єру Деклан виконав всього 20 подач з корнерів. Біг Габі до речі, оформив дубль – бразилець є головною ударною силою на стандартах.

Статистика прийомів м'яча у штрафному (box recieved) і очікуваних голів серед центрбеків АПЛ

Виблискував і Зінченко, якому вдалося стати третім за очікуваною гостротою, та ще й завершити матч без пропущених голів. Англійські експерти одразу втратили інтерес до обговорень, як Сашко відбирає у Арсенала чемпіонство. Кудись зник Майкл Оуен, і нічого про вразливість "канонірів" не сказав Філ Невілл. Жодних заяв не чутно від легенд клубу – Пола Мерсона й Іана Райта. Мабуть, щось сталося.

Навряд чи британські Леоненки бачили статистику очікуваної гостроти, у якій українець входить у топ-5 футболістів Арсенала. Та і його проблеми позаду переоцінені – оборона лондонців має структурні проблеми. Так, без Сашка вони програли Фулхему й Ліверпулю, пропустивши 4 голи. Частина з них прилетіла з-під Ківіора, якому довіряють прикривати лівий фланг за відсутності Зінченка чи Томіясу.

Але чи став розгром Крістал Пелас точною виходу з кризи? Поки що говорити зарано. Потрібна переможна серія, причому з переконливою грою – тільки тоді можна буде говорити про Арсенал, як про реального претендента на золото АПЛ. І розганятись потрібно вже зараз, адже Ліверпуль пішов у відрив, а Манчестер Сіті звик набирати ходу саме наприкінці зими.

Ноттінгем здається прекрасним варіантом для "злету". Підопічні Нуну Ешпіріту Санту тримаються всього у 4 очках від зони вильоту, а скоро з них знімуть значну частину набраних балів. У трьох із чотирьох останніх матчів "лісники" пропускали мінімум 2 голи, причому двічі по 2 їм забив Блекпул (це навіть не Чемпіоншип). Брістоль же у Кубку втримав нульову нічию.

