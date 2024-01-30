Матч Ноттінгем Форест – Арсенал відбудеться сьогодні, 30 січня, на стадіоні "Сіті Граунд. Стартовий свисток головного арбітра Саймона Хупера пролунає о 21:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на Setanta Sports.

Зінченку пророкують втрату наставника – каталонська преса розродилась сенсаційним інсайдом не без нюансів

Новина про відставку Хаві у Барселоні найбільше вдарила по нервах фанатів Арсенала, адже іспанська преса розганяє новини про відхід Мікеля Артети на його місце. Усі англійські ЗМІ та лондонські інсайдери кинулись спростовувати цю інформацію – зрештою, сам коуч "канонірів" заявив, що це фейк.

От тільки новий контракт з Арсеналом тренер підписувати не поспішає, а каталонські газети явно пишуть качки для подачі сигналу Мікелю. Хай там як, а поки Артета перебуває у Північному Лондоні – і в нього дуже багато роботи. "Гармашів" необхідно повернути у чемпіонські перегони, адже команда після 3-матчевої безвиграшної серії в АПЛ відстала від вершини на 5 очок.

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І це ми ще про поразку від Ліверпуля в Кубку не згадуємо. Щоправда, на провальному відрізку лише матч із Фулхемом виглядав жахливо – загалом же справи не такі й кепські. Арсенал за цей період награв аж на 7,48 очікуваних голів, однак забив лише 2 реальних. Були надії, що цю проблему закриють підписанням Айвена Тоуні чи навіть Віктора Осімхена, але Мікель Артета офіційно заявив – зимових трансферів не буде.

Втім, у поєдинку з Крістал Пелас "гармашів" прорвало і без Осімхенів. Колектив відвантажив у ворота "орлів" цілих 5 голів, причому спрацювала тактична новинка від Ніколя Жовера (тренера зі стандартів) – кутові подавав Райс. Вже друга подача принесла асист на Габріеля, хоча за всю кар'єру Деклан виконав всього 20 подач з корнерів. Біг Габі до речі, оформив дубль – бразилець є головною ударною силою на стандартах.

Статистика прийомів м'яча у штрафному (box recieved) і очікуваних голів серед центрбеків АПЛ

Виблискував і Зінченко, якому вдалося стати третім за очікуваною гостротою, та ще й завершити матч без пропущених голів. Англійські експерти одразу втратили інтерес до обговорень, як Сашко відбирає у Арсенала чемпіонство. Кудись зник Майкл Оуен, і нічого про вразливість "канонірів" не сказав Філ Невілл. Жодних заяв не чутно від легенд клубу – Пола Мерсона й Іана Райта. Мабуть, щось сталося.

Навряд чи британські Леоненки бачили статистику очікуваної гостроти, у якій українець входить у топ-5 футболістів Арсенала. Та і його проблеми позаду переоцінені – оборона лондонців має структурні проблеми. Так, без Сашка вони програли Фулхему й Ліверпулю, пропустивши 4 голи. Частина з них прилетіла з-під Ківіора, якому довіряють прикривати лівий фланг за відсутності Зінченка чи Томіясу.

Але чи став розгром Крістал Пелас точною виходу з кризи? Поки що говорити зарано. Потрібна переможна серія, причому з переконливою грою – тільки тоді можна буде говорити про Арсенал, як про реального претендента на золото АПЛ. І розганятись потрібно вже зараз, адже Ліверпуль пішов у відрив, а Манчестер Сіті звик набирати ходу саме наприкінці зими.

Ноттінгем здається прекрасним варіантом для "злету". Підопічні Нуну Ешпіріту Санту тримаються всього у 4 очках від зони вильоту, а скоро з них знімуть значну частину набраних балів. У трьох із чотирьох останніх матчів "лісники" пропускали мінімум 2 голи, причому двічі по 2 їм забив Блекпул (це навіть не Чемпіоншип). Брістоль же у Кубку втримав нульову нічию.

Thank you for your support in Bristol tonight, Reds ️ pic.twitter.com/dxS7x9PcNF — Nottingham Forest (@NFFC) January 26, 2024

Словом, результати такі собі. От тільки вразливість Ноттінгема оманлива – під керівництвом Нуну команда перемогла Манчестер Юнайтед (2:1) і Ньюкасл (3:1), а поразки від Борнмута й Брентфорда пройшли за умов перестрілки (по 2:3). У останніх шести поєдинках "лісники" лишень раз забили менше одного гола. Арсенал не має права ставитись до такого суперинка зверхньо.

Ноттінгему прямо зараз трішечки бракує глибини складу, та і то не на всіх позиціях. Взнаки дається ставка на африканців, яких вигрібли збірні на КАН. Особливо страждає оборона, що помітно по рахунках.

Big 5 European League clubs with most players still at AFCON:



?????? Nottingham Forest - 4

Montpellier - 4

Reims - 4

OM - 3

Toulouse - 3

Bayer Leverkusen - 3 — We Global Football (@We_Global) January 30, 2024

Кадрова ситуація

Список відсутніх Арсенала виглядає звично. Томіясу й Ельнені у збірній (єгиптянин вилетів учора), Тімбер і Партей відновлюються від травм, Вієйра теж в лазареті – втім, перед матчем з Ноттінгемом виникли серйозні питання щодо участі двох лідерів. Райс і Габріель покинули поле наприкінці другого тайму проти Крістал Пелас, відчувши дискомфорт у м'язі (за іншою версією – у підколінному суглобі).

Участь обох у зустрічі з Ноттінгемом залежатиме від результату фітнес-тестів, які складуть перед грою. Інсайдери в один голос повідомляють про готовність Райса до матчу, а щодо участь Біг Габі інформації не було. Якщо він не зможе вийти на поле, то його місце займе Ківіор. За таких умов Зінченко стане безальтернативним на лівому фланзі оборони.

Ноттінгем постраждав від Кубку Африки найбільше серед клубів Європи. У збірних опинились одразу шість футболістів основного ростеру – Айна, Болі, Куяте, Ніахате, Ор'є та Сангаре. Вчора вилетіли двоє сенегальців, але вони будуть доступні вже у наступному турі. Крім того, у лазареті залишаються Авоньї й Феліпе, а Нуну Тавареш не зможе зіграти за умовами оренди.

Орієнтовні склади на матч Ноттінгем Форест – Арсенал

Ноттінгем Форест: Тьорнер – Монтіель, Омобаміделе, Мурільйо, Тоффоло – Данілу, Мангала – Домінгес, Єйтс, Хадсон-Одой – Вуд

Арсенал: Райя – Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко – Райс – Сака, Едегор, Хаверц, Мартінеллі – Жезус

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Арсенал безумовним фаворитом матчу АПЛ. На перемогу підопічних Мікеля Артети дають 1.41, а на тріумф Ноттінгем Форест – 8.40. Нічия була оцінена коефіцієнтом 5.00.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.69, аналогічний тотал менше – 2.23. Гол Олександра Зінченка помножить вашу ставку на 7.00, а Букайо Сака – на 2.60.

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