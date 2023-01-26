МЮ розгромив Ноттінгем Форест у першому матчі півфіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Дуель розпочалась з ефектного проходу Рашфорда, який завершився голом у ближній кут. "Лісники" відповіли, але результативний удар Сарріджа скасували через офсайд. За кілька секунд до перерви свій дебютний м'яч за МЮ забив Вегхорст.

Манчестер Юнайтед побив Ноттінгем Форест в Кубку ліги – Рашфорд продовжує розривати

Справді ефектну крапку у поєдинку поставив Фернандеш. Матч-відповідь, який, схоже, буде лише формальністю, відбудеться 1 лютого. За друге місце у фіналі між собою змагаються Саутгемптон та Ньюкасл (0:1 після першої зустрічі).