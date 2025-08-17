Бретфорд на виїзді зіграє проти Ноттінгем Форест у першому турі АПЛ. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Ноттінгем Форест 17 серпня прийматиме на своєму полі Брентфорд. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Екс-партнер Забарного змінив клуб в АПЛ, встановивши рекорд – доміно з топ-трансферів запустили, Ліверпуль чекає Ісака

Півзахисник Єгор Ярмолюк не тільки потрапив до заявки "бджіл", а й виходить в основі. Перший та, можливо, єдиний українець у стартовому турі АПЛ, хто має таку довіру тренера. Зустріч Брентфорда та Ноттінгема можна подивитися на платформі Setanta Sport за наявності підписки.

Стартовий склад:

Брентфорд: Келлехер, ван ден Берг, Генрі, Кайоде, Карвалью, Коллінз, Льюїс-Поттер, Міламбо, Тьяго, Ярмолюк, Єнсен.