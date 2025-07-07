– До призначення Бартуловіча Металіст 1925 повʼязували з багатьма різними тренерами. Олег Дулуб, Ігор Йовічевіч, також – що найпримітніше – Руслан Ротань розповів, що мав пропозицію від вашого клубу. Чому не вдалося вмовити його працювати з вами?

– Так, чуток довкола тренерського призначення було чимало, і дивного тут нічого немає, бо позиція головного тренера – одна з ключових у футбольному клубі. Дійсно, ми вели консультації з багатьма спеціалістами, зокрема й з Русланом Ротанем. Але зрештою ухвалили рішення на користь іншого кандидата.

Металіст 1925 проведе спаринг проти команди екс-тренера Реала – вони грали з росіянами

Ми чимало часу приділили, щоб обрати нового тренера. Для нас важливі футбольний бекграунд та компетентність, а також сама особистість – характер, підхід до роботи, синергія із філософією клубу, вміння будувати атмосферу всередині команди. У результаті ми обрали Младена Бартуловіча.

Ми переконані, що він – саме та людина, яка підходить клубу на цьому етапі й зможе сформувати команду за духом. Ми провели детальний аналіз перед тим, як зробити зважений та усвідомлений вибір.

– Не можу не запитати щодо одного гучного інсайда. Металіст 1925 дійсно контактував з агентами Стефано Піолі?

– Без коментарів, – сказав Носов в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, що 20 червня Металіст 1925 призначив екс-наставника Зорі Младена Бартуловіча на посаду головного тренера клубу. Руслан Ротань очолив житомирське Полісся.

Металіст 1925 не зумів протистояти Панатінаїкосу – екс-гравець збірної України розпочав розгромну ходу греків