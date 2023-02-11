"Мені було шкода Марселя Забітцера у матчі проти Лідса, адже йому довелося грати поряд з Бруну Фернандешем, який є маніяком. Він носиться по полю зі швидкістю 200 миль на годину, наче безголове курча. Зараз Бруну носить капітанську пов'язку, але він не поводиться як лідер. Він має подавати приклад і не злитися, коли щось іде не за його планом.

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Він дуже егоїстична людина і на полі поводиться нестабільно. Він дуже, дуже нестійкий. Фернандеш повинен почати робити те, що має робити капітан, але, чесно кажучи, я не очікую, що він стане кращим. Ні в особистісному плані, ні у футбольному. Тепер я починаю розуміти, чому МЮ – його перший великий клуб у Європі. Очевидно, що жоден інший клуб ніколи не хотів бачити його у себе. Вболівальники можуть цього не помічати, але футбольна людина це помічає, і рано чи пізно Ерік Тен Хаг також помітить це", – цитує Паркера Goal.

Додамо, що в нинішньому сезоні Фернандеш провів 33 матчі, оформив 7 голів та 7 асистів. Португалець справді часто не може стримати свій норов, за що нахапав уже 8 жовтих карток.

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