"Носити 10-й номер – це гордість, а не тиск": Фаті – про довгоочікуване повернення та спадщину Мессі
06:00 - Читать на русском
Вінгер Барселони Ансу Фаті висловився стосовно зміни свого ігрового номеру в сезоні 2021/22.
"Дякую лікарям і всім, хто був зі мною, уболівальникам і людям в клубі. Постараюся допомогти, наскільки зможу.
Феєричне повернення Фаті у відеоогляді матчу Барселона – Леванте – 3:0
Ми – Барселона, ми повинні боротися за всі трофеї. Виступи під 10-м номером? Носити 10-й номер – це гордість, а не тиск", – наводить слова Фаті Mundo Deportivo.
Нагадаємо, саме Ансу дісталась культова десятка після відходу Мессі. Вінгер зміг повернутись у матчі з Леванте та відразу відзначився забитим голом.
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