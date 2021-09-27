"Дякую лікарям і всім, хто був зі мною, уболівальникам і людям в клубі. Постараюся допомогти, наскільки зможу.

Феєричне повернення Фаті у відеоогляді матчу Барселона – Леванте – 3:0

Ми – Барселона, ми повинні боротися за всі трофеї. Виступи під 10-м номером? Носити 10-й номер – це гордість, а не тиск", – наводить слова Фаті Mundo Deportivo.

Нагадаємо, саме Ансу дісталась культова десятка після відходу Мессі. Вінгер зміг повернутись у матчі з Леванте та відразу відзначився забитим голом.

Барселона розгромила Леванте і увірвалась у топ-5 Ла Ліги – феєричний Депай і казкове повернення Фаті