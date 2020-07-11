toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА НОРВІЧ - ВЕСТ ХЕМ

Норвіч встановив антирекорд АПЛ – доклався Вест Хем

17:38 - Читать на русском
Норвіч встановив антирекорд АПЛ – доклався Вест Хем
"Канарки" пропускають від лондонців / офіційний твіттер АПЛ

Поразка від лондонського Вест Хема (0:4) в рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги стала фатальною для Норвіча. Підопічні Даніеля Фарке втратили математичні шанси на збереження прописки в дивізіоні.

 
Майкл Антоніо 11’
Майкл Антоніо 45+1’
Майкл Антоніо 54’
Майкл Антоніо 74’
11’ Майкл Антоніо
45+1’ Майкл Антоніо
54’ Майкл Антоніо
74’ Майкл Антоніо

"Канарки" вп'яте в історії покинуть АПЛ, повідомляє Opta Sports.

Партнер Ярмоленка повторив історичне досягнення – такого не було майже 40 років

Така кількість вильотів від сезону 1992/93 – антирекорд змагань. Раніше Норвіч ділив сумнівне лідерство з Крістал Пелас, Мідлсбро, Сандерлендом і Вест Бромвічем. Усі ці команди по 4 рази вилітали з АПЛ.

До слова, Норвіч також встановив клубний антирекорд, зазнавши найбільшої кількості поразок у Прем'єр-лізі у власній історії. У пасиві "канарок" уже 24 поразки в рамках кампанії 2019/20.

Вест Хем розбомбив Норвіч завдяки історичному покеру – "крихти" для Ярмоленка і перший офіційний невдаха АПЛ

blog_ava
Вест Хем оформив перший виліт в АПЛ завдяки історичному покеру – Ярмоленко несправедливо отримав "крихти"
16:25
3206
Теги
АПЛ Англія Норвіч Норвіч Норвіч - Вест Хем
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо наважилося продати Циганкова, – ЗМІ
    Україна — 16:305844 Динамо наважилося продати Циганкова, – ЗМІ
8
хв
Лаціо
18:15
Сассуоло
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук