Норвіч встановив антирекорд АПЛ – доклався Вест Хем

Поразка від лондонського Вест Хема (0:4) в рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги стала фатальною для Норвіча. Підопічні Даніеля Фарке втратили математичні шанси на збереження прописки в дивізіоні.

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Така кількість вильотів від сезону 1992/93 – антирекорд змагань. Раніше Норвіч ділив сумнівне лідерство з Крістал Пелас, Мідлсбро, Сандерлендом і Вест Бромвічем. Усі ці команди по 4 рази вилітали з АПЛ.

До слова, Норвіч також встановив клубний антирекорд, зазнавши найбільшої кількості поразок у Прем'єр-лізі у власній історії. У пасиві "канарок" уже 24 поразки в рамках кампанії 2019/20.

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