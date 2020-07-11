Феєрія всього життя Антоніо та визначення першого невдахи АПЛ у відеоогляді матчу Норвіч – Вест Хем

Лондонський Вест Хем на виїзді розтрощив Норвіч у 35-му турі англійської Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Справжнім героєм зустрічі став вінгер "молотків" Майкл Антоніо, який за 78 хвилин на полі встиг оформити покер.

Норвіч встановив антирекорд АПЛ – доклався Вест Хем

У першому таймі конкурент Ярмоленка забив двічі: на 11-й хвилині відправив м'яч у сітку після скидання Діопа на дальню стійку під час кутового, а на 45+1-й головою замкнув навіс Нобла зі штрафного.

У другому таймі Антоніо спочатку втік на побачення з Крулом і з другої спроби переграв його. А потім на ближній стійці випередив оборонця і класно скористався простріл Фредерікса.

Вест Хем оформив перший виліт в АПЛ завдяки історичному покеру – Ярмоленко несправедливо отримав "крихти"