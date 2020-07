Норвіч – Вест Хем: Ярмоленко опинився в запасі попри шедевр з першого кола та прохання Твіттера "молотів"

Матч, як і онлайн-трансляція Норвіч – Вест Хем, стартує о 14:30 за Києвом. "Молоти" завітали в гості до головного аутсайдера АПЛ після несподіваної домашньої поразки від Бернлі. Сьогодні лондонцям також не обіцяють легкого життя – "канаркам" потрібна перемога, щоб не покинути еліту достроково. Вест Хем перебуває на відстані трьох очок від зони вильоту.

Андрій Ярмоленко розкритикував власну гру проти Бернлі та обіцяє виправити ситуацію. У матчі першого кола між цими командами екс-хавбек Динамо відзначився красивим м'ячем – твіттер Вест Хема просить повторити. Натомість Девід Мойєс вважає, що українцеві краще розпочати з лави запасних. Андрій – в запасі.

Last time out against Norwich, @Yarmolenko_7 did this! ?



More of the same today please, Andriy #NORWHU pic.twitter.com/bWTLrFdaxC