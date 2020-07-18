Норвіч у матчі із двома вилученнями поступився Бернлі

Бернлі на виїзді переграв Норвіч у рамках 37-го туру АПЛ. Рахунок та звіт про цей матч читайте на "Футбол24".

Середняк турнірної таблиці Бернлі на виїзді зустрічався із її відвертим аутсайдером Норвічем. Хоч "канарки" і не мали ніяких шансів на збереження прописки в АПЛ, вони явно прагнули перемогти. На початку матчу вони створили кілька небезпечних моментів, але забити ніяк не вдавалось. А на 35-й Буендія грубо сфолив і залишив "канарки" у меншості. Попри це, Норвіч тримався досить непогано, поки у компенсований час, за підкат прямою ногою, не вилучили Дрміча. Вони одразу пропустили. Це Гудмундсон навісив у штрафний, де Кріс Вуд ефектно пробив через себе – у карному майданчику просто не вистачило захисників.

У другому таймі Бернлі створив кілька небезпечних моментів, але Тім Крул знову і знову рятував ворота своєї команди. Але на 80-й йому не вдалось це зробити – м'яч у свої ворота зрізав Годфрі. Незважаючи на суттєву перевагу суперника, "канарки" не втрачали надію і навіть ледь не забили на 85-й. Це Ернандес увірвався у штрафний і пробив під перекладину, але голкіпер виявився на місці. Більше цікавих моментів у матчі не було і фінальний свисток зафіксував перемогу Бернлі – 0:2.

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