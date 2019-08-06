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Норвіч приєднався до боротьби за Дрінквотера

18:56 117 Читать на русском
Норвіч приєднався до боротьби за Дрінквотера
Денні Дрінквотер / CBS Sports

Півзахисник лондонського Челсі Денні Дрінквотер може продовжити кар'єру в Норвічі.

"Канарки" вступили до гонитви за хавбеком лондонців, повідомляє The Sun.

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Дрінквотер разом із Тьємуе Бакайоко потрапив до списку гравців, на яких у новому сезоні не розраховує керманич Челсі Френк Лемпард. Раніше екс-півзахисник Лестера, який допоміг "лисицям" здобути сенсаційне чемпіонство в сезоні 2015/16, був в опалі в попереднього тренера "синіх" Мауріціо Саррі.

У минулому сезоні Денні Дрінквотер провів лише півгодини в матчі за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті. Також на нього претендує Брайтон.

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