У неділю 10-й тур чемпіонату Англії продовжили два поєдинки. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Англія, Прем'єр-ліга, 10-й тур

Норвіч – Лідс – 1:2

Голи: Омобаміделе, 58 – Рафінья, 56, Морено, 61

Астон Вілла – Вест Хем – початок матчу о 18:30

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У першому матчі дня відвертий аутсайдер АПЛ – Норвіч – приймав сусіда по турнірній таблиці Лідс. Доволі нудний перший тайм не виблискував небезпечними моментами. Можна згдати хіба-що спробу Деніела Джеймса на самому початку – удар валійського захисника було заблоковано практично на лінії воротарського майданчика і постріл Родріго Морено у руки Тіму Крулу незадовго до перерви після недбалого пасу гравців Норвіча.

Після відпочинку стало цікавіше. Спочатку Рафінья здійснив божевільний забіг у штрафному майданчику "канарок", самотужки показово обіграв декількох захисників і влучно пробив поміж ніг двох оборонців і голкіпера. За мить Норвіч відігрався після навісу з кутового. А через три хвилини Морено зважився на дальній удар з-за межі штрафного і, завдяки помилці Крула, вивів "павичів" вперед. На більше команд не вистачило і безвиграшна серія Норвіча сягнула вже 10 матчів.

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