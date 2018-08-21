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Норвіч пофарбував гостьову роздягальну у рожевий колір та зазнав фіаско у першому ж домашньому матчі

08:00 3 Читать на русском
Норвіч пофарбував гостьову роздягальну у рожевий колір та зазнав фіаско у першому ж домашньому матчі
Норвіч пофарбував гостьову роздягальну у рожевий колір та зазнав фіаско у першому ж домашньому матчі

Англійський Норвіч використав психологічний прийом, який вже роками застосовують в американському футболі.

Норвіч пофарбував гостьову роздягальню домашнього стадіону в рожевий колір, повідомляє Sky Sports.

Ярмоленко у Вест Хемі ще не основний, але отримав велику дозу компліментів від найкращого бомбардира АПЛ Ширера

Повідомляється, що це психологічна тактика, яка протягом багатьох років використовується в американському футболі.

За даними деяких вчених, рожевий колір знижує тестостерон і агресію. Такий психологічний хід навіть використовувався в тюрмах, щоб заспокоїти в'язнів.

Втім, даний прийом не допоміг Норвічу, у першому домашньому матчі Чемпіоншипу він програв Вест Бромвічу з рахунком 3:4.

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Англія Норвіч Норвіч
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