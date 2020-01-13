Норвіч підсилився хавбеком збірної Словаччини

Півзахисник Герти Ондрей Дуда продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії.

Норвіч на своєму офіційному сайті оголосив про підписання словака на правах оренди.

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Дуда проведе на Керроу Роуд другу частину сезону 2019/20, про право викупу не повідомляється. У попередній кампанії 25-річний хавбек був одним з лідерів Герти (11 голів і 6 асистів у 32 матчах Бундесліги). Втім, у поточному сезоні гравець збірної Словаччини не міг похвалитися стабільним місцем у основі берлінців – лише сім матчів і жодного голу.

Нагадаємо, Норвіч після 22 турів посідає останню сходинку таблиці АПЛ, відстаючи від рятівного 17 місця на вісім очок.

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