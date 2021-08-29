Норвіч підписав норвежця з Росії
22:50 - Читать на русском
Англійський Норвіч закрив перехід із російського Ростова півзахисника Матіаса Норманна.
Скандинав перебрався на Керроу Роуд, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Норманн орендований "канарками" на сезон. До угоди між Норвічем і Ростовом внесли пункт про можливість викупу норвежця. Норманн обрав у новій команді 16-й номер. У чемпіонаті Росії він провів 2,5 роки. За цей час хавбек зіграв 56 матчів у всіх турнірах (2 голи, 8 асистів).
До слова, новий сезон Прем'єр-ліги Норвіч розпочав із трьох поразок поспіль.
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