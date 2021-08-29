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Норманн орендований "канарками" на сезон. До угоди між Норвічем і Ростовом внесли пункт про можливість викупу норвежця. Норманн обрав у новій команді 16-й номер. У чемпіонаті Росії він провів 2,5 роки. За цей час хавбек зіграв 56 матчів у всіх турнірах (2 голи, 8 асистів).

До слова, новий сезон Прем'єр-ліги Норвіч розпочав із трьох поразок поспіль.

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