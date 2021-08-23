"Канарки" у своєму твіттері повідомили про підписання лівого оборонця Манчестер Юнайтед Брендона Вільямса на правах оренди.

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Захисник проведе сезон 2021/22 у складі Норвіча, після чого повернеться до розташування МЮ. 20-річний Вільямс виступатиме за "канарок" під 21 номером.

Додамо, що Брендон є вихованцем Манчестер Юнайтед, проте не зміг закріпитись у основі клубу. В активі оборонця 14 матчів за основну команди у минулому сезоні, в яких він відзначився 1 асистом.

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