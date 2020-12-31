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Норвіч на 3 роки відсторонив свого фаната від матчів команди – він кинув на поле телефон

21:44 50 Читать на русском
Норвіч на 3 роки відсторонив свого фаната від матчів команди – він кинув на поле телефон
Незарахований гол Пуккі став причиною гніву фаната / ВВС

Англійський клуб жорстко покарав вболівальника, який проявив агресію під час домашнього матчу з Тоттенхемом.

18’ Маріо Вранчіч
61’ Серж Ор'є
 
Крістіан Еріксен 55’
Харрі Кейн 83’
18’ Маріо Вранчіч
55’ Крістіан Еріксен
61’ Серж Ор'є
83’ Харрі Кейн

Інцидент стався під час матчу 20-го туру АПЛ проти Тоттенхема. Форвард господарів Теему Пуккі забив гол у ворота "шпор", але система VAR визначила, що нападник, отримуючи передачу, заліз в офсайд, і гол був скасований.

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Вболівальник Норвіча у гніві кинув свій мобільний телефон на поле. Пізніше він був розпізнаний за допомогою камер відеоспостереження і заарештований поліцією, інформує ВВС. Клуб прийняв рішення заборонити йому відвідувати домашні матчі команди на 3 роки.

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футбольні курйози футбольні фанати Норвіч - Тоттенхем Норвіч Норвіч Англія
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