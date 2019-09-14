Норвіч – Манчестер Сіті: Зінченко вийшов у старті – онлайн трансляція матчу

Норвіч приймає Манчестер Сіті в поєдинку 5-го туру АПЛ 2019/20. Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі. Посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Матч та онлайн-трансляція Норвіч – Манчестер Сіті розпочався о 19:30. Після 4-х турів команда Хосепа Гвардіоли набрала 10 очок, тоді як в активі новачка АПЛ лише 3 пункти та поточне 19 місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.
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Олександр Зінченко, який забив по голу у матчах за збірну України у ворота Литви та Нігерії, вийде у стартовому складі Манчестер Сіті. До слова, цей матч стане останнім для "містян" перед поєдинком Ліги чемпіонів проти Шахтаря. Вже 18 вересня Ман Сіті у Харкові зіграє проти чемпіона України.
Норвіч – Манчестер Сіті: стартові склади команд
Норвіч: Крул – Бірам, Амаду, Годфрей, Льюїс – Тетті, Маклін, Буендіа, Штіперман, Кантвелл – Пуккі
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Отаменді, Зінченко – Родріго, Гюндоган, Давід Сілва – Бернарду Сілва, Стерлінг, Агуеро